Веденеев — о матче «Зенита» со «Спартаком»: на деле всё получится обыденно
- Gettyimages.ru
«Это не будет задание в стиле «давайте убиваться, лишь бы не проиграть». Спартаковцы будут пытаться атаковать. Я думаю, что ситуацию будут продолжать «подогревать» вплоть до начала матча, но на деле всё в итоге получится обыденно», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».
Он также считает, что слово «битва» для российского чемпионата сейчас вообще не подходит.
«Битва — это про английский футбол, где по-настоящему команды играют жёстко, это нравится зрителям. А у нас давно такого нет», — заключил Веденеев.
«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.
Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.
Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о работе главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.