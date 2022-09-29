Веденеев — о матче «Зенита» со «Спартаком»: на деле всё получится обыденно

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил шансы команды из Санкт-Петербурга в матче группового этапа Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Это не будет задание в стиле «давайте убиваться, лишь бы не проиграть». Спартаковцы будут пытаться атаковать. Я думаю, что ситуацию будут продолжать «подогревать» вплоть до начала матча, но на деле всё в итоге получится обыденно», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Он также считает, что слово «битва» для российского чемпионата сейчас вообще не подходит.

«Битва — это про английский футбол, где по-настоящему команды играют жёстко, это нравится зрителям. А у нас давно такого нет», — заключил Веденеев.

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о работе главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.