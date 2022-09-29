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Олимпийский чемпион Власов не сомневается, что Россия выступит на Олимпиаде

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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов заявил, что сборная России выступит на летних Играх-2024 в Париже.
Олимпийский чемпион Власов не сомневается, что Россия выступит на Олимпиаде
  • РИА Новости

«В том, что мы там выступим, у меня сомнений нет. Вся моя команда находится в боевом состоянии, у нас нет дефицита сборов и стартов. Цель каждого борца — выступление на Олимпийских играх, поэтому все наши чаяния направлены на подготовку к ним», — цитирует Власова РИА Новости.

Власов выразил уверенность, что сборная России по борьбе уже в следующем сезоне выступит на чемпионате мира и Европы.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска российских спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее Олег Матыцин сообщил, что ЕАЭС имеет огромный потенциал в спорте и ищет новые пути развития в этой отрасли.

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