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Федерация хоккея России подала списки для бронирования от мобилизации

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Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал о действиях ФХР на фоне частичной мобилизации.
Федерация хоккея России подала списки для бронирования от мобилизации
  • РИА Новости

«Мы подали списки в Министерство спорта — тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти. Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет — такое будет», — цитирует Курбатова пресс-служба ФХР.

Он подчеркнул, что некоторые хоккеисты российских клубов начали получать повестки. Также они приходят сотрудникам команд и хоккейным арбитрам.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о частичной мобилизации в России.



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