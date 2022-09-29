Игнатьев — о частичной мобилизации: игроки «Локомотива» концентрируются на футболе
- РИА Новости
«В какой-то степени, наверное, это касается каждого человека, но я не готов что-то говорить. Я занимаюсь спортом. Атмосфера в команде рабочая, все тренируются и стараются концентрироваться на любимом деле», — цитирует Игнатьева РИА Новости.
«Локомотив» 28 сентября нанёс разгромное поражение подмосковным «Химкам» в Кубке России со счётом 5:0.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о ситуации с частичной мобилизацией.