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Игнатьев — о частичной мобилизации: игроки «Локомотива» концентрируются на футболе

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Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о частичной мобилизации в России.
Игнатьев — о частичной мобилизации: игроки «Локомотива» концентрируются на футболе
  • РИА Новости

«В какой-то степени, наверное, это касается каждого человека, но я не готов что-то говорить. Я занимаюсь спортом. Атмосфера в команде рабочая, все тренируются и стараются концентрироваться на любимом деле», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

«Локомотив» 28 сентября нанёс разгромное поражение подмосковным «Химкам» в Кубке России со счётом 5:0.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о ситуации с частичной мобилизацией.



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