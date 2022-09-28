Мамиашвили: спортсмены не будут отсиживаться в кустах после получения повесток

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации с частичной мобилизацией.

«Спортсмены не будут прятаться после получения повесток из военкомата, они всегда понимали свою ответственность перед государством и народом. У нас никто из сборной не получал повестки. Защищать Родину — священный долг каждого человека», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что спортсмены — это в первую очередь граждане страны. Они формируют свой статус, мастерство, в том числе и за счёт государства. По словам Мамиашвили, спортсмены всегда понимали свою ответственность перед государством, перед своей страной и народом.

«Спортсмены 100% не будут отсиживаться в кустах, за ними не надо будет бегать», — заключил он.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.