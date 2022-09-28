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Терюшков: никто из футболистов «Химок» не получил повестку из военкомата

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией.
Терюшков: никто из футболистов «Химок» не получил повестку из военкомата
  • РИА Новости

«Никто не получил. Если получат, закон есть. Пойдут в военкомат, а дальше военком будет определять, годен или нет, готов служить или нет», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Вместе с тем он подчеркнул, что спортсмены семь дней в неделю находятся на футбольном поле и в спортзале, поэтому боевого опыта у игроков «Химок» точно нет.

«В первую волну они не попадают. Игроки не паникуют. Они мужики, спокойно относятся. У всех есть право и возможность защищать Родину. Это долг каждого», — заключил Терюшков.

«Химки» 28 сентября примут московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова.

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