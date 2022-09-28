Иванов — о победе «Урала» над «Торпедо» в КР: довольны результатом, но я игрой не очень доволен
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«Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен», — цитирует Иванова «Чемпионат».
Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.
В составе екатеринбургского клуба мяч забил Алексей Каштанов (1-я минута).
«Урал» (шесть очков) занимает второе место в группе D, «Торпедо» (три) — третье.
Ранее президент «Урала» вступился за врача клуба, ударившего судью ногой.