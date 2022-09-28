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Иванов — о победе «Урала» над «Торпедо» в КР: довольны результатом, но я игрой не очень доволен

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над «Торпедо» в матче третьего тура Кубка России.
Иванов — о победе «Урала» над «Торпедо» в КР: довольны результатом, но я игрой не очень доволен
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

«Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

В составе екатеринбургского клуба мяч забил Алексей Каштанов (1-я минута).

«Урал» (шесть очков) занимает второе место в группе D, «Торпедо» (три) — третье.

Ранее президент «Урала» вступился за врача клуба, ударившего судью ногой.

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