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Президент «Урала» вступился за врача клуба, ударившего судью ногой

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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб будет ходатайствовать перед КДК РФС за врача второй команды Андрея Чернышева.
Президент «Урала» вступился за врача клуба, ударившего судью ногой
  • РИА Новости

«Он повёл себя некрасиво. Мы его осудили за такое поведение, поговорили с ним. Он сам всё прекрасно понимает, в шоке от того, что натворил. Он очень хороший доктор, спокойный парень», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Он добавил, что клуб отправит ходатайство в КДК РФС, чтобы врачу позволили работать в футболе.

Напомним, что во время матча «Урал‑2» — «Иртыш» (0:1) Чернышев в подтрибунном помещении ударил ногой в спину помощника арбитра.

Ранее Лазар Ранджелович рассказал, почему он перешёл в «Урал» из «Олимпиакоса».

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