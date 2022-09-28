Президент «Урала» вступился за врача клуба, ударившего судью ногой

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб будет ходатайствовать перед КДК РФС за врача второй команды Андрея Чернышева.

«Он повёл себя некрасиво. Мы его осудили за такое поведение, поговорили с ним. Он сам всё прекрасно понимает, в шоке от того, что натворил. Он очень хороший доктор, спокойный парень», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Он добавил, что клуб отправит ходатайство в КДК РФС, чтобы врачу позволили работать в футболе.

Напомним, что во время матча «Урал‑2» — «Иртыш» (0:1) Чернышев в подтрибунном помещении ударил ногой в спину помощника арбитра.

Ранее Лазар Ранджелович рассказал, почему он перешёл в «Урал» из «Олимпиакоса».