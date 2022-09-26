Хавбек «Урала» Ранджелович: когда мне позвонил Гончаренко, я сразу согласился на переход

Полузащитник «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, почему он перешёл в екатеринбургский клуб из «Олимпиакоса».

«С «Олимпиакосом» я регулярно играл в еврокубках, для меня это отличный опыт. Очень рад, что появилась такая возможность. Но, когда мне позвонил главный тренер «Урала», я сразу согласился на переход. Для меня Гончаренко — очень серьёзный специалист», — цитирует Ранджеловича «Матч ТВ».

По его словам, Гончаренко работал в больших клубах, как ЦСКА и «Краснодар». Он также подчеркнул, что в чемпионате России выступали его друзья.

25-летний сербский хавбек выступал за «Радан», «Раднички», «Леганес». В 2019 году Ранджелович присоединился к «Олимпиакосу». Он провёл в клубе 75 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не планирует приобретать новых футболистов.