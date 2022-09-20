Президент «Урала»: если Месси бы стал свободным агентом, с удовольствием его подписали бы

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не планирует приобретать новых футболистов.

«Будет ли «Урал» рассматривать свободных агентов? Думаю, что нет. Если только Месси не станет свободным, мы бы с удовольствием его подписали (смеётся). Мы завершили укомплектование команды на сегодняшний день», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

После десятого тура РПЛ «Урал» находится на 15-м месте, набрав четыре очка. «Локомотив» (12) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (26).

В следующем туре екатеринбургский клуб на выезде сыграет с «Локомотивом». Начало — 19:00.

Ранее в «Урале» рассказали о состоянии форварда Эрика Бикфалви после матча с «Ахматом».