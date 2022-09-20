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Президент «Урала»: если Месси бы стал свободным агентом, с удовольствием его подписали бы

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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не планирует приобретать новых футболистов.
Президент «Урала»: если Месси бы стал свободным агентом, с удовольствием его подписали бы
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Будет ли «Урал» рассматривать свободных агентов? Думаю, что нет. Если только Месси не станет свободным, мы бы с удовольствием его подписали (смеётся). Мы завершили укомплектование команды на сегодняшний день», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

После десятого тура РПЛ «Урал» находится на 15-м месте, набрав четыре очка. «Локомотив» (12) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (26).

В следующем туре екатеринбургский клуб на выезде сыграет с «Локомотивом». Начало — 19:00.

Ранее в «Урале» рассказали о состоянии форварда Эрика Бикфалви после матча с «Ахматом».

 

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