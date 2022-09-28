Семшов: «Локомотив» удивляет, но со знаком минус

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что «Локомотиву» не хватает сплочённости для демонстрации результата.

«Мы привыкли видеть «Локомотив» в первой пятёрке, что команда борется за высокие места. «Локомотив» нас удивляет и удивляет, но со знаком минус. Набирает тренеров, о которых мы не знаем», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

41-летний Фадлу Давидс назначен помощником главного тренера «Локомотива». Он работал в южноафриканском «Марицбург Юнайтед», а также являлся помощником Йозефа Циннбауэра в «Орландо Пайретс».

«Локомотив» после десяти туров с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о приглашении в тренерский штаб Давидса в качестве ассистента главного тренера.