Цорн: «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением русскоязычного специалиста

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о приглашении в тренерский штаб южноафриканского специалиста Фадлурагмана Давидса в качестве ассистента главного тренера.

«Йозеф и Давидс работали вместе в ЮАР на протяжении полутора лет. У них общий взгляд на футбол, на требования к тренировочному и игровым процессам. В данный момент мы рассматриваем вариант с приглашением русскоязычного специалиста в помощники Йозефа для расширения компетенций и усиления тренерского штаба», — цитирует Цорна пресс-служба «Локомотива».

41-летний Давидс ранее работал в южноафриканском «Марицбург Юнайтед», а также являлся помощником Циннбауэра в «Орландо Пайретс».

«Локомотив» после десяти туров с девятью очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, готов ли он снова возглавить столичный клуб.