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Сёмин — о вероятности возвращения в «Локомотив»: пускай они обращаются, а мы подумаем

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, готов ли он снова возглавить столичный клуб.

«Провокационные вопросы. Пускай они обращаются, а мы подумаем», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».  

«Локомотив» под руководством Сёмина три раза выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок, три раза — Суперкубок страны. 75-летний специалист ушёл из столичного клуба в 2020 году.

Железнодорожники в чемпионате России сезона-2022/23 по итогам десяти туров с девятью очками занимают 12-е место.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что столичный клуб пока не собирается устраивать прощальные мероприятия для Сёмина.

 

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