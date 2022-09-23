Леонченко: Сёмин пока не желает завершать карьеру

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко сообщил, что столичный клуб пока не собирается устраивать прощальные мероприятия для Юрия Сёмина.

«Насколько я знаю, он до сих пор горит желанием продолжить футбольную карьеру. Поэтому вопрос о прощании вообще пока не поднимался. Думаю, это не очень тактично. Он должен сам сказать о завершении профессиональной карьеры», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».

«Локомотив» под руководством Сёмина три раза выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок, три раза — Суперкубок страны. 75-летний специалист ушёл из столичного клуба в 2020 году.

Железнодорожники в чемпионате России сезона-2022/23 по итогам десяти туров с девятью очками занимают 12-е место.

Ранее Леонченко назвал старт «Локомотива» в новом сезоне катастрофическим.











