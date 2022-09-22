военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Леонченко назвал старт «Локомотива» в новом сезоне катастрофическим

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко оценил результаты железнодорожников в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Леонченко назвал старт «Локомотива» в новом сезоне катастрофическим
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Вынужден признать, что катастрофический старт сезона. Это никуда не годится, в десяти матчах только две победы. Это не уровень «Локомотива». Растёт напряжение среди болельщиков», — заявил Леонченко в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» (девять очков) по итогам десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 12-е место. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Красно-зелёные в матче 11-го тура 1 октября примут екатеринбургский «Урал».

Ранее Вильсон Изидор допустил, что может покинуть «Локомотив» в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить