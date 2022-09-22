Леонченко назвал старт «Локомотива» в новом сезоне катастрофическим

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко оценил результаты железнодорожников в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Вынужден признать, что катастрофический старт сезона. Это никуда не годится, в десяти матчах только две победы. Это не уровень «Локомотива». Растёт напряжение среди болельщиков», — заявил Леонченко в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» (девять очков) по итогам десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 12-е место. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Красно-зелёные в матче 11-го тура 1 октября примут екатеринбургский «Урал».

Ранее Вильсон Изидор допустил, что может покинуть «Локомотив» в следующем сезоне.