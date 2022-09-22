Леонченко назвал старт «Локомотива» в новом сезоне катастрофическим
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«Вынужден признать, что катастрофический старт сезона. Это никуда не годится, в десяти матчах только две победы. Это не уровень «Локомотива». Растёт напряжение среди болельщиков», — заявил Леонченко в эфире «Матч ТВ».
«Локомотив» (девять очков) по итогам десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 12-е место. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).
Красно-зелёные в матче 11-го тура 1 октября примут екатеринбургский «Урал».
Ранее Вильсон Изидор допустил, что может покинуть «Локомотив» в следующем сезоне.