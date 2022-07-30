военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Изидор допустил, что может покинуть «Локомотив» в следующем сезоне

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сообщил, что сезон-2022/2023 может стать для него последним в столичном клубе.
Изидор допустил, что может покинуть «Локомотив» в следующем сезоне
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Думаю, это может быть мой последний сезон в «Локомотиве». Этот клуб — это трамплин, такие условия мне предложил сам клуб. Где я мог бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, Серия А и АПЛ, но больше всего привлекает французская Лига 1», — приводит слова Изидора Footmercato.

Он также подчеркнул, что хочет выступать во Франции. По его словам, он хочет вернуться во французский чемпионат и показать, на что способен.

Французский футболист выступает в стане железнодорожников с 2022 года. Он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Изидор рассказал о тренировках «Локомотива» перед новым сезоном.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить