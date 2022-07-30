Изидор допустил, что может покинуть «Локомотив» в следующем сезоне

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сообщил, что сезон-2022/2023 может стать для него последним в столичном клубе.

«Думаю, это может быть мой последний сезон в «Локомотиве». Этот клуб — это трамплин, такие условия мне предложил сам клуб. Где я мог бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, Серия А и АПЛ, но больше всего привлекает французская Лига 1», — приводит слова Изидора Footmercato.

Он также подчеркнул, что хочет выступать во Франции. По его словам, он хочет вернуться во французский чемпионат и показать, на что способен.

Французский футболист выступает в стане железнодорожников с 2022 года. Он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Изидор рассказал о тренировках «Локомотива» перед новым сезоном.