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Чагин заявил, что организаторы «Дакара» надеются на возвращение «КАМАЗ-мастер» в 2024 году

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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что организаторы ралли-марафона «Дакар» надеются на возвращение российской команды на гонку в 2024 году.
Чагин заявил, что организаторы «Дакара» надеются на возвращение «КАМАЗ-мастер» в 2024 году
  • globallookpress.com
  • © Marcelo Maragni/Keystone Press Agency

«Переговоры мы с июля вели, пытались найти с организаторами «Дакара» решение. Они тоже очень сожалеют, что вынуждены отказать российской команде в участии в гонке. Всё-таки эта команда — лидер грузового зачёта, ориентир для многих в плане развития скорости, интереса к этой дисциплине. Надеются и верят, что команда «КАМАЗ-мастер» в 2024 году вернётся на гонку», — цитирует Чагина РИА Новости.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA станет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.

Ранее «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре».

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