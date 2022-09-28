Ковач — об отстранении России: надеюсь, скоро этот кошмар закончится

Бывший футболист «Спартака» Радослав Ковач прокомментировал отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы — 2024 по футболу.

«Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Надо слушать именно их, а не политиков. Мне больно на это смотреть. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится», — цитирует Ковача Sport24.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию.