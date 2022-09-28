Ковач — об отстранении России: надеюсь, скоро этот кошмар закончится
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«Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Надо слушать именно их, а не политиков. Мне больно на это смотреть. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится», — цитирует Ковача Sport24.
20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.
Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию.