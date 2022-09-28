военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ковач — об отстранении России: надеюсь, скоро этот кошмар закончится

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Радослав Ковач прокомментировал отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы — 2024 по футболу.
Ковач — об отстранении России: надеюсь, скоро этот кошмар закончится
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh Photography Inc

«Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Надо слушать именно их, а не политиков. Мне больно на это смотреть. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится», — цитирует Ковача Sport24.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить