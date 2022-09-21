Кавазашвили — об отстранении сборной России от Евро-2024: ещё раз дали по морде

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход национальной сборной России в Азиатскую конфедерацию.

«Конечно, стоит переходить в Азию, давно пора уже. Наших везде уже шуганули и не включили в квалификацию чемпионата Европы — 2024. Ещё раз нам дали по морде. Украинская ассоциация категорически возражает, чтобы мы участвовали, а УЕФА слушает Украину», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что Россия не останется без игр, если перейдёт в чемпионат Азии. По его словам, нужно воспитывать российских футболистов, а не надеяться на легионеров.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об отстранении сборной России от международных матчей.