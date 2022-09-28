Бывший президент IIHF: очень переживаю за российских спортсменов

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Мне бы очень хотелось поскорее увидеть сборную России в деле на международной арене. Решения принимаю не я. Но в скором времени, думаю, мы увидим, какая будет ситуация. Очень переживаю за российских спортсменов», — цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее член IIHF заявил, что сборная России в любом случае не сыграет на ЧМ-2023.