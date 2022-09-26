Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Уотфорд»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич возглавил «Уотфорд».

Соглашение с 54-летним хорватским специалистом рассчитано на 18 месяцев, сообщается на сайте английского клуба.

Билич возглавлял железнодорожников в сезоне-2012/13. Также специалист тренировал сборную Хорватии, «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».

«Уотфорд» (14 очков) после десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) расположился на десятом месте. Лидирует в чемпионате Англии «Арсенал» (18).

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы лондонского клуба на победу в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23.