Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Уотфорд»
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Соглашение с 54-летним хорватским специалистом рассчитано на 18 месяцев, сообщается на сайте английского клуба.
Билич возглавлял железнодорожников в сезоне-2012/13. Также специалист тренировал сборную Хорватии, «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».
«Уотфорд» (14 очков) после десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) расположился на десятом месте. Лидирует в чемпионате Англии «Арсенал» (18).
Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы лондонского клуба на победу в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23.