Венгер: у «Арсенала» хорошие шансы выиграть АПЛ в сезоне-2022/23

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы лондонского клуба на победу в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23.

«Я бы сказал, что у «Арсенала» хорошие шансы выиграть чемпионат Англии в этом сезоне, потому что я не вижу явно доминирующей команды. Я считаю, что это хорошая возможность», — цитирует Венгера Sky Sports.

При этом он считает, что на результаты английских команд может повлиять участие некоторых футболистов в чемпионате мира в Катаре.

«Арсенал» (18 очков) по итогам семи туров АПЛ лидирует в турнирной таблице. Далее расположились «Манчестер Сити» (17) и «Тоттенхэм» (17).

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы. Он три раза привёл канониров к победе в АПЛ. Также лондонский клуб под руководством французского специалиста семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что 15-летний игрок «Арсенала» стал самым молодым футболистом в истории АПЛ.









