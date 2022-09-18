15-летний игрок «Арсенала» стал самым молодым футболистом в истории АПЛ
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В концовке матча на поле вышел 15-летний Итан Нваньери, который стал самым молодым игроком в истории чемпионата. Футболист дебютировал в возрасте 15 лет и 181 дня, превзойдя рекорд Харви Эллиота, который впервые вышел на поле, когда ему было 16 лет и 30 дней.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ набрав 18 очков. «Брентфорд» занимает девятую строчку с девятью очками.
Ранее стала известна дата матча второго тура Лиги Европы УЕФА между «Арсеналом» и ПСВ, который был отложен из-за похорон Елизаветы II.