15-летний игрок «Арсенала» стал самым молодым футболистом в истории АПЛ

В матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» на выезде обыграл «Брентфорд» (3:0).

В концовке матча на поле вышел 15-летний Итан Нваньери, который стал самым молодым игроком в истории чемпионата. Футболист дебютировал в возрасте 15 лет и 181 дня, превзойдя рекорд Харви Эллиота, который впервые вышел на поле, когда ему было 16 лет и 30 дней.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ набрав 18 очков. «Брентфорд» занимает девятую строчку с девятью очками.

Ранее стала известна дата матча второго тура Лиги Европы УЕФА между «Арсеналом» и ПСВ, который был отложен из-за похорон Елизаветы II.