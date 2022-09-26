Гасилин: Малком и Клаудиньо берут российское гражданство, чтобы платить меньше налогов
- Gettyimages.ru
«Для меня понятно, почему они так делают. Эти футболисты намного выше уровнем в РПЛ и могут играть в Европе. Они берут гражданство, чтобы платить меньше налогов», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».
19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для Малкома и Клаудиньо.
Ранее сообщалось, что Малком летом отклонил предложения от трёх клубов АПЛ.