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Гасилин: Малком и Клаудиньо берут российское гражданство, чтобы платить меньше налогов

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин, ныне выступающий за «Амкал», высказался о желании Малкома и Кладиньо получить гражданство России.
Гасилин: Малком и Клаудиньо берут российское гражданство, чтобы платить меньше налогов
  • Gettyimages.ru

«Для меня понятно, почему они так делают. Эти футболисты намного выше уровнем в РПЛ и могут играть в Европе. Они берут гражданство, чтобы платить меньше налогов», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для Малкома и Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что Малком летом отклонил предложения от трёх клубов АПЛ.

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