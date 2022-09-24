Малком летом отклонил предложения от трёх клубов АПЛ

Лоран Лопес де Матос, друг нападающего «Зенита» Малкома, рассказал о том, что летом к футболисту проявляли интерес английские клубы.

«Он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трёх клубов АПЛ. Он всё-таки лучший футболист в России», — цитирует де Матоса «РБ Спорт».

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для Малкома и Клаудиньо.

Напомним, что Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России.