Малком летом отклонил предложения от трёх клубов АПЛ
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«Он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трёх клубов АПЛ. Он всё-таки лучший футболист в России», — цитирует де Матоса «РБ Спорт».
19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для Малкома и Клаудиньо.
Напомним, что Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России.