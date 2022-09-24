военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Малком летом отклонил предложения от трёх клубов АПЛ

Короткая ссылка
Лоран Лопес де Матос, друг нападающего «Зенита» Малкома, рассказал о том, что летом к футболисту проявляли интерес английские клубы.
Малком летом отклонил предложения от трёх клубов АПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трёх клубов АПЛ. Он всё-таки лучший футболист в России», — цитирует де Матоса «РБ Спорт».

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для Малкома и Клаудиньо.

Напомним, что Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что Малком и Клаудиньо могут выступать за сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить