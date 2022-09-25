Вартанян оценил шансы Минеева продолжить карьеру

Боец смешанного стиля Эдуард Вартанян прокомментировал решение чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева не уклоняться от службы в армии.

«Это его решение. Тут вопрос не в том, поддерживаю я или осуждаю, Минеев сделал это, его право. Надо уважать его выбор. Отслужит и возобновит карьеру», — цитирует Вартаняна РБК.

Минеев 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата. Боец подчеркнул, что не намерен уклоняться от службы.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

25 сентября финалист Кубка мира по боксу Шамиль Галимов рассказал, что боец смешанных единоборств Мариф Пираев покинул Россию после того, как получил повестку из военкомата.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что игрокам самарской команды ещё не приходили повестки.