Группа ЛГБТ-фанатов сборной Англии потребовала от Катара гарантий безопасности на ЧМ

Крупнейшая ЛГБТ-группа фанатов национальной команды Англии потребовала от властей Катара гарантий безопасности.

Соучредитель группы Three Lions Pride Джо Уайт заявил, что власти Катара должны публично заявить о безопасности болельщиков-геев, сообщает The Guardian.

Отмечается, что призыв прозвучал после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о получении заверения в том, что геи, держащиеся за руки, и все, кто демонстрирует флаг ЛГБТ-сообщества, не будут преследоваться по закону в Катаре.

Групповой турнир мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее капитан сборной Сербии по футболу Душан Тадич отказался выполнять ряд требований оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре.