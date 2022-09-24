Источник: капитан сборной Сербии отказался носить повязку в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022

Капитан сборной Сербии по футболу Душан Тадич отказался выполнять ряд требований оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Речь идёт о ношении во время матчей турнира радужных капитанских повязок — символа борьбы с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в футболе, а также повязок в поддержку Украины. Тадич, в отличие от ряда других капитанов сборных, не будет участвовать в данных акциях, сообщает HotSport.rs.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался против проведения ЧМ-2022 в Катаре.