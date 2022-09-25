Фетисов заявил, что не будет осуждать спортсменов, сменивших спортивное гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Век спортсмена короток. Чтобы осуществить мечту попасть на Олимпиаду, нужно потратить годы. Спортсмены не виноваты в том, что сейчас происходит. Не буду никого осуждать», — приводит слова Фетисова издание «Аргументы и Факты».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее в FIS прокомментировали информацию о запросах от российских спортсменов на переход в сборную Израиля.