военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

FIS не получала запросов на переходы российских лыжников в сборную Израиля

Короткая ссылка
В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) прокомментировали информацию о запросах от российских спортсменов на переход в сборную Израиля.
FIS не получала запросов на переходы российских лыжников в сборную Израиля
  • РИА Новости

«Мишель упомянул двух спортсменов только в качестве примера того, как работает система смены спортивного гражданства, это не означает, что запросы существовали», — цитирует ТАСС представителя FIS.

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта Мишель Вион 22 сентября дал понять, что FIS отказала двум российским спортсменам, которые хотели сменить гражданство на израильское. Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/23.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить