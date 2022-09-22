FIS не получала запросов на переходы российских лыжников в сборную Израиля

В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) прокомментировали информацию о запросах от российских спортсменов на переход в сборную Израиля.

«Мишель упомянул двух спортсменов только в качестве примера того, как работает система смены спортивного гражданства, это не означает, что запросы существовали», — цитирует ТАСС представителя FIS.

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта Мишель Вион 22 сентября дал понять, что FIS отказала двум российским спортсменам, которые хотели сменить гражданство на израильское. Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/23.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.











