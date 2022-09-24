Комличенко: хотели показать более результативный футбол в матче с Киргизией

Нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко прокомментировал результат товарищеского матча с командой Киргизии.

«Хотелось показать лучший и красивый футбол, намного результативней. Знаю, что мы можем, но, к сожалению, по некоторым причинам не получилось. Хорошо, что выиграли. Думаю, всем есть над чем работать», — заявил Комличенко журналистам.

При этом футболист признался, что ему понравилась атмосфера на матче.

«В Бишкеке хорошо встретили. Спасибо всем местным болельщикам», — добавил Комличенко.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее Валерий Карпин заявил, что доволен просмотром игроков сборной в матче с Киргизией.

















