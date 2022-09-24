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Mundo Deportivo: «Ювентус» хочет подписать Асенсио и следит за ситуацией с его контрактом

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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Mundo Deportivo: «Ювентус» хочет подписать Асенсио и следит за ситуацией с его контрактом
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

Туринский клуб следит за ситуацией с контрактом 26-летнего игрока. «Ювентус» привлекает возможность подписать футболиста бесплатно следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Уточняется, что интерес к хавбеку мадридского клуба также проявляет «Милан».

26-летний испанский полузащитник является воспитанником «Мальорки». Он выступал за «Эспаньол», а позже, в 2016 году, присоединился к «Реалу». Асенсио провёл за испанский клуб 239 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Ранее Асенсио не исключил возможности своего перехода в «Барселону».

 

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