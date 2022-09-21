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Полузащитник «Реала» Асенсио не исключил возможности своего перехода в «Барселону»

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Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не исключил, что может продолжить карьеру в «Барселоне».

«Честно говоря, я не знаю, хочет ли меня «Барселона». Исключаю ли я возможность играть за «Барсу»? Я не думал об этом и не придавал этому значения. Ходит много слухов, домыслов. Через семь месяцев я смогу подписать контракт с любым клубом», — цитирует Асенсио Marca.

Он также отметил, что очень счастлив быть частью «Реала» и уверенность главного тренера команды Карло Анчелотти сыграла ключевую роль в этом. По словам футболиста, он хочет продолжать выигрывать титулы с клубом.

24-летний уругвайский хавбек присоединился к мадридской команде в 2016 году. Он провёл за испанский клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Асенсио попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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