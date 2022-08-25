Источник: «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести ещё одного игрока «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации Relevo, за 26-летнего футболиста МЮ готов выложить €30 млн. При этом отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не готов расстаться с Асенсисо.

В сезоне-2021/22 игрок провёл 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи. Соглашение Асенсио с испанским клубом рассчитано до 2023 года.

В это летнее трансферное окно МЮ уже приобрёл полузащитника Каземиро у «Реала» за €70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.

Ранее определились все участники группового этапа Лиги чемпионов — 2022/23.