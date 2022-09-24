Тарасова назвала хамством заявления НОК северных стран о недопуске россиян до соревнований
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«Безобразие, они пусть лучше позаботятся о своих результатах. Это хамство, просто хамство. По-другому назвать нельзя», — цитирует Тарасову ТАСС.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.
Ранее олимпийские комитеты стран Северной Европы призвали сохранять отстранение россиян.