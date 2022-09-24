Тарасова назвала хамством заявления НОК северных стран о недопуске россиян до соревнований

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что заявления национальных олимпийских комитетов Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании о недопустимости возвращения российских спортсменов на международную арену являются хамскими.

«Безобразие, они пусть лучше позаботятся о своих результатах. Это хамство, просто хамство. По-другому назвать нельзя», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее олимпийские комитеты стран Северной Европы призвали сохранять отстранение россиян.