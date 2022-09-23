Олимпийские комитеты стран Северной Европы призвали сохранять отстранение россиян

Национальные олимпийские комитеты стран Северной Европы высказались о предложении снять санкции с российского спорта.

Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия выступили с совместным заявлением, в котором призвали сохранять отстранение России от международных соревнований, сообщает пресс-служба НОК Финляндии.

«Мы призываем продолжать проявлять солидарность с украинским народом и требовать мира. Мы полностью поддерживаем рекомендации о неучастии всех российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международном спорте», — говориться в заявлении.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее Сергей Крянин прокомментировал слова Мишеля Виона о возможном допуске отечественных спортсменов до международных соревнований.





