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Александр Кержаков: если бы матч с Киргизией был бесполезен, его бы просто не было

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Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков высказался о предстоящем товарищеском матче России с командой Киргизии.
Александр Кержаков: если бы матч с Киргизией был бесполезен, его бы просто не было
  • Gettyimages.ru

«Самое главное и важное то, что это первый за долгое время международный матч сборной России с соперником в виде национальной команды другой страны. Вряд ли наша команда проиграет сборной Киргизии. Я больше чем уверен, что они победят, но в футболе возможно всё. Бесполезный ли матч для россиян? Если бы он был бесполезный, то его бы просто не было», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Он также отметил, что в национальную команду вызвано много новичков. По его словам, у тренера есть возможность оценить их возможности и понять, можно ли на них рассчитывать в будущем.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем товарищеском матче между национальными командами России и Киргизии.

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