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Голкипер Самсонов объяснил, почему решил перейти в «Торонто» из «Вашингтона»

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Российский голкипер Илья Самсонов заявил, что переход в «Торонто Мэйпл Лифс» является для него отличной возможностью выиграть Кубок Стэнли.
Голкипер Самсонов объяснил, почему решил перейти в «Торонто» из «Вашингтона»
  • РИА Новости

«Мне и вправду здесь нравится. Я очень взволнован. В «Торонто» все хотят выиграть Кубок Стэнли, и для меня это хорошая возможность», — цитирует Самсонова Sportsnet.

25-летний вратарь подписал контракт с канадским клубом. По условиям соглашения он получит $1,8 млн в год.

Самсонов выбран «Вашингтон Кэпиталз» под 22-м номером на драфте 2015 года.

Российский голкипер в 89 матчах за «Кэпиталз» в регулярных чемпионатах одержал 52 победы и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил вероятность победы его команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

 

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