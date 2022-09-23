Голкипер Самсонов объяснил, почему решил перейти в «Торонто» из «Вашингтона»

Российский голкипер Илья Самсонов заявил, что переход в «Торонто Мэйпл Лифс» является для него отличной возможностью выиграть Кубок Стэнли.

«Мне и вправду здесь нравится. Я очень взволнован. В «Торонто» все хотят выиграть Кубок Стэнли, и для меня это хорошая возможность», — цитирует Самсонова Sportsnet.

25-летний вратарь подписал контракт с канадским клубом. По условиям соглашения он получит $1,8 млн в год.

Самсонов выбран «Вашингтон Кэпиталз» под 22-м номером на драфте 2015 года.

Российский голкипер в 89 матчах за «Кэпиталз» в регулярных чемпионатах одержал 52 победы и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил вероятность победы его команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).