Фанатам сборной России выделено 520 билетов на матч с Киргизией

Стала известна билетная программа на товарищеский матч между сборными России и Киргизии по футболу в Бишкеке.

Вместимость гостевого сектора составляет 520 мест, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что арена вмещает 18 тыс. зрителей. Практически все билеты на игру были проданы за десять часов.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек.

Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед матчем с Киргизией.





