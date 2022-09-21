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Боец Top Dog Абрамов объяснил, почему не пошёл в Hardcore Fighting

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Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал, почему не пошёл выступать в Hardcore Fighting.

«Всё дело в весовой категории. Насколько знаю, в Hardcore FC схватки проходят минимум в дивизионе до 66 килограммов. Для меня это великовато. Обычно вешу около 58. Но по сути разницы нет. Что там кулаки, что здесь. Кроме того, в Top Dog более олдскульная обстановка. Энергетика и атмосфера мне очень нравятся. Не буду скрывать, когда бился в профессионалах, кайфовал от всего, что происходило вокруг. Но когда дрался на Top Dog Prospect, впечатления были ещё более сильными. Атмосфера буквально заряжала меня. Поэтому очень интересно, что же будет на номерном турнире», — рассказал Абрамов в интервью RT.

Ранее Абрамов рассказал о сложностях построения карьеры в профессиональном боксе.

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