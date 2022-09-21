военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Боец Top Dog Абрамов рассказал о сложностях построения карьеры в профессиональном боксе

Короткая ссылка
Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал о сложностях построения карьеры в профессиональном боксе.

«После поединка с Алексеем Хановым поговорил с тренером, начали искать варианты развития карьеры. Но не было особых мыслей на тему того, куда можно было податься, с кем переговорить. Да и стремления тоже не было — не могу точно сказать почему. В марте выступил на соревнованиях ПФО, занял второе место, а после этого ещё раз переговорил с наставником, сказал: «Хватит, больше не хочу». То поражение меня очень сильно задело. Ладно, засудили тебя один-два раза, но если это происходит в пятый-шестой — руки сами опускаются. После этого взял паузу на полгода, посоветовался с супругой. Пришли к выводу, что надо продолжать развиваться в спорте. Не зря же проделал весь этот путь. Затем пообщался с одним бойцом Hardcore Fighting, а он уже свёл меня с Альбертом, который сейчас является моим менеджером», — рассказал Абрамов в интервью RT.

Ранее Абрамов высказался о возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить