Абрамов: у Усика большая любительская школа, Фьюри же очень корявый
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«С радостью посмотрел бы этот бой. Он будет очень интересным. Усик накатывает с каждым раундом, Фьюри же оказывает давление с самого начала. Кроме того, у Александра очень большая любительская школа, вагон опыта, Тайсон же очень неудобный, корявый. Не могу сказать, у кого из них больше шансов на победу. Но буду болеть за украинца», — заявил Абрамов в интервью RT.
Ранее Абрамов рассказал о ссоре с тренером на международном турнире в Сербии.