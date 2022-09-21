Абрамов: у Усика большая любительская школа, Фьюри же очень корявый

Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов поделился ожиданиями от возможного поединка британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«С радостью посмотрел бы этот бой. Он будет очень интересным. Усик накатывает с каждым раундом, Фьюри же оказывает давление с самого начала. Кроме того, у Александра очень большая любительская школа, вагон опыта, Тайсон же очень неудобный, корявый. Не могу сказать, у кого из них больше шансов на победу. Но буду болеть за украинца», — заявил Абрамов в интервью RT.

Ранее Абрамов рассказал о ссоре с тренером на международном турнире в Сербии.