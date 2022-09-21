Абрамов рассказал о ссоре с тренером на международном турнире в Сербии

«Да (смеётся). Особенно запомнился один случай. Это было ещё перед молодёжным чемпионатом Европы 2014 года. Тогда выступал на международном турнире в Сербии. В полуфинале встретился с американцем и уступил, при этом неукоснительно выполнял установку своего угла. После поединка вышел на эмоциях, расстроенный поражением. Тренер начал мне что-то выговаривать, а я развернулся и послал его. Он разозлился, говорит: «Чтобы я тебя больше в сборной не видел». Когда немного остыл, подошёл и извинился. Объяснил, что сказал это сгоряча. И после этого у нас с ним установились отличные отношения. Если пересекаемся на соревнованиях, то очень хорошо общаемся. Возможно, эта ситуация сблизила», — заявил Абрамов в интервью RT.