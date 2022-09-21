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Боец Top Dog Абрамов объяснил, почему ушёл из любительского бокса в кулачные бои

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Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал, почему ушёл из любительского бокса в кулачные бои.
Боец Top Dog Абрамов объяснил, почему ушёл из любительского бокса в кулачные бои
  • Gettyimages.ru
  • © Glasshouse Images

«...именно нечестное и предвзятое судейство заставило меня уйти из любительского бокса. Вроде, выигрываешь поединок, а победу отдают противнику. За долгие годы всё это надоело, поэтому решил завязать с этим видом спорта. Хорошо, что есть альтернатива. Промоушены, представляющие отличные возможности проявить себя. Сейчас спорные вердикты жюри уже не оказывают на меня такого влияния, как раньше. Выработался своего рода иммунитет. Конечно, всегда думаешь: «А может, я дал повод усомниться в себе, своём успехе?» Но не думаю, что я сделал недостаточно в той битве с Мирзаевым», — заявил Абрамов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что российские бойцы Абубакар Нурмагомедов и Гаджи Омаргаджиев проведут бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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