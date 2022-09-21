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Орлов: при Абаскале «Спартак» оживился 

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака» .
Орлов: при Абаскале «Спартак» оживился 
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«При Абаскале команда бежит. Мы увидели это оживление, да и болельщики почувствовали. Но вопрос: дадут ли ему доработать до конца?» — цитирует Орлова «Матч ТВ».

Он также выразил недоумение, что спортивным директором столичного клуба может стать британец Пол Эшуорт.

«Что это за манера — назначать спортивным директором иностранца? Вот был в «Зените» испанец Рибалта, он вообще ничего не сделал», — сказал Орлов.

33-летний Абаскаль летом был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки Паоло Ваноли. Красно-белые (19 очков) по итогам десяти туров занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал Федерико Пасторелло, агента форварда «Спартака» Кейта Бальде.

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