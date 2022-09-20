Кавазашвили: агент Бальде подставил огромный, всемирно знаменитый «Спартак» и всю страну

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал Федерико Пасторелло, агента форварда красно-белых Кейта Бальде.

«Агента, который нам сбагрил ненужного футболиста, нужно наказать так, чтобы с него УЕФА снял или приостановил лицензию. Он подставил таким поведением огромный, всемирно знаменитый «Спартак» и всю страну», — цитирует Кавазашвили Rusfootball.

Он также выразил уверенность в том, что оформление нападающего во время закрытия летнего трансферного окна пошло не так из-за спешки клуба и желания укрепить команду.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее Пасторелло рассказал о возможной подаче апелляции на дисквалификацию.