Кавазашвили: агент Бальде подставил огромный, всемирно знаменитый «Спартак» и всю страну
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Агента, который нам сбагрил ненужного футболиста, нужно наказать так, чтобы с него УЕФА снял или приостановил лицензию. Он подставил таким поведением огромный, всемирно знаменитый «Спартак» и всю страну», — цитирует Кавазашвили Rusfootball.
Он также выразил уверенность в том, что оформление нападающего во время закрытия летнего трансферного окна пошло не так из-за спешки клуба и желания укрепить команду.
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Ранее Пасторелло рассказал о возможной подаче апелляции на дисквалификацию.