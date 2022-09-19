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Агент Бальде заявил, что решение о подаче апелляции ещё не принято

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Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о возможной подаче апелляции на дисквалификацию.
Агент Бальде заявил, что решение о подаче апелляции ещё не принято
  • Gettyimages.ru

«Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время всё станет известно», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Он также заявил, что сначала необходимо понять, чем мотивированно это решение. 

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Бальде.

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