Агент Бальде заявил, что решение о подаче апелляции ещё не принято

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о возможной подаче апелляции на дисквалификацию.

«Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время всё станет известно», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Он также заявил, что сначала необходимо понять, чем мотивированно это решение.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Бальде.