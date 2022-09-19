Чернов — о ситуации с Бальде: он будет подавать апелляцию, может, скостят срок

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Кейта Бальде.

«Вообще не понял, что произошло. Кейта не рассказывал, что у него там было. Просто извинился перед ребятами. Он не тренировался с нами последнюю неделю. Он будет подавать апелляцию, может, скостят срок», — цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в команде ждут форварда на сборах.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о дисквалификации нападающего команды Бальде.