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Чернов — о ситуации с Бальде: он будет подавать апелляцию, может, скостят срок

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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией нападающего Кейта Бальде.
Чернов — о ситуации с Бальде: он будет подавать апелляцию, может, скостят срок
  • Gettyimages.ru

«Вообще не понял, что произошло. Кейта не рассказывал, что у него там было. Просто извинился перед ребятами. Он не тренировался с нами последнюю неделю. Он будет подавать апелляцию, может, скостят срок», — цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что в команде ждут форварда на сборах.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о дисквалификации нападающего команды Бальде.

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