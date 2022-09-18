Умяров: Бальде подаст жалобу в суд, мы надеемся, что всё будет хорошо

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о дисквалификации нападающего команды Кейта Бальде.

«Сказал как есть: «Ребята, я хочу, чтобы вы всё знали». И рассказал всю ситуацию. Что там была игра, он сдал допинг-тест, а человек из допинг-контроля, который следил за ним, пропал из-за того, что тренер закрыл дверь в раздевалке. Имеем что имеем. Он подаст жалобу в суд. Надеемся, что всё будет хорошо», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

По его словам, форвард вовлечён в команду, в процесс, командный дух и в любом случае готов сейчас тренироваться индивидуально. Умяров также отметил, что Бальде — футболист с очень сильными качествами, который поиграл в достаточно серьёзных чемпионатах.

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» хавбек был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал бардаком историю с дисквалификацией Бальде.