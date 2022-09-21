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Агент заверил, что Майсторович не намерен нарушать соглашение о переходе в ФК «Динамо»

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Александр Важич, агент защитника московского «Динамо» Милана Майсторовича заявил, что 17-летний футболист планирует приехать в Россию.
Агент заверил, что Майсторович не намерен нарушать соглашение о переходе в ФК «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Для Милана ничего не поменялось, всё идет по плану, он приедет в Россию. Надеюсь, эта ситуация закончится как можно скорее. Сейчас никто не думает о том, чтобы как-то менять договорённости», — цитирует Важича «РБ Спорт».

Майсторович перешёл в «Динамо» в августе 2022 года. Первую половину сезона футболист проводит в сербской «Войводине», защитник присоединится к бело-голубым в феврале 2023 года.

Майсторович является воспитанником «Войводины», за взрослую команду не провёл ни одного матча. В октябре 2021 года защитник дебютировал за юниорскую сборную Сербии (не старше 17 лет), за которую отыграл десять встреч и забил один гол.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Михаил Вилков прокомментировал дисквалификацию полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова.

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