Агент заверил, что Майсторович не намерен нарушать соглашение о переходе в ФК «Динамо»
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«Для Милана ничего не поменялось, всё идет по плану, он приедет в Россию. Надеюсь, эта ситуация закончится как можно скорее. Сейчас никто не думает о том, чтобы как-то менять договорённости», — цитирует Важича «РБ Спорт».
Майсторович перешёл в «Динамо» в августе 2022 года. Первую половину сезона футболист проводит в сербской «Войводине», защитник присоединится к бело-голубым в феврале 2023 года.
Майсторович является воспитанником «Войводины», за взрослую команду не провёл ни одного матча. В октябре 2021 года защитник дебютировал за юниорскую сборную Сербии (не старше 17 лет), за которую отыграл десять встреч и забил один гол.
Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Михаил Вилков прокомментировал дисквалификацию полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова.